«Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря

Короткая ссылка
Компания «Газпром» не стала бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа на среду, 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
«Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Как отмечает РИА Новости, компания не стала заказывать мощности ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Ранее стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.

20 декабря сообщалось о начале реверсных поставкок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить