«Газпром» не стал бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря

Компания «Газпром» не стала бронировать мощности трубопровода Ямал — Европа на среду, 22 декабря. Об этом свидетельствуют данные платформы GSA Platform.

Как отмечает РИА Новости, компания не стала заказывать мощности ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Ранее стало известно, что «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа.

20 декабря сообщалось о начале реверсных поставкок газа по трубопроводу Ямал — Европа из ФРГ в Польшу.