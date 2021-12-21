WP: вопрос «Северного потока — 2» стал «головной болью» канцлера Германии Шольца
- Reuters
«Прошло всего две недели с прихода Шольца к власти, а газопровод уже стал головной болью, в которой он не нуждался», — говорится в статье.
Как отмечается, вопрос о запуске трубопровода превратился «в одно из самых серьёзных испытаний для Берлина после отставки экс-канцлера Ангелы Меркель».
По словам автора публикации, Шольц находится под давлением со стороны европейских союзников, которые пытаются убедить его использовать «Северный поток — 2» как «дубинку» против России из-за ситуации на Украине.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» не является политическим вопросом.
16 декабря стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал политическим решение регулятора Германии отложить сертификацию «Северного потока — 2».
16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.