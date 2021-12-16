Чижов назвал политическим решение ФРГ отложить сертификацию «Северного потока — 2»

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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24» назвал политическим решение регулятора Германии отложить сертификацию «Северного потока — 2».
Чижов назвал политическим решение ФРГ отложить сертификацию «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше и нет», — цитирует его Интерфакс.

По словам Чижова, речь идёт о «смеси внешней политики», в том числе «общезападной и внутригерманской», связанной со сменой правительства в ФРГ.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, но пока не соответствует регламенту Евросоюза.

Регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.

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