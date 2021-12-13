Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, но пока не соответствует регламенту Евросоюза.

«Мы... прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики... На данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — приводит ТАСС заявление Бербок.

По её словам, проект пока не соответствует нормам ЕС.

Для того чтобы запустить перекачку газа, оператору газопровода нужно получить одобрение немецкого регулятора на соответствие Газовой директиве ЕС.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Олаф Шольц выступил за сохранение транзита российского газа через Украину.

Постпред России при ЕС Владимир Чижов также прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».