Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».

«Что касается «Северного потока — 2», он уже построен, поэтому я думаю, что бороться в данном случае с его реализацией на фоне газового кризиса, в который попала Европа... Я думаю, что большинство немцев — достаточно прагматично мыслящие люди», — приводит ТАСС слова Чижова в эфире Первого канала.

Он заявил, что не предвидит радикальных изменений во внешней политике ФРГ.

Ранее в Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.