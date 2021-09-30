Чижов прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2»

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2».
Чижов прокомментировал ситуацию с проектом «Северный поток — 2»
  • РИА Новости

«Что касается «Северного потока — 2», он уже построен, поэтому я думаю, что бороться в данном случае с его реализацией на фоне газового кризиса, в который попала Европа... Я думаю, что большинство немцев — достаточно прагматично мыслящие люди», — приводит ТАСС слова Чижова в эфире Первого канала.

Он заявил, что не предвидит радикальных изменений во внешней политике ФРГ.

Ранее в Кремле выразили надежду на преемственность в отношениях с Германией после выборов.

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