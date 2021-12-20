В ФРГ сообщили, что вопрос сертификации «Северного потока — 2» не является политическим

Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» не является политическим вопросом. Такое мнение выразил официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Фаза сертификации — это не политический вопрос», — цитирует Интерфакс Бюхнера.

Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это проект, в котором «задействовано множество инвесторов из других стран».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении процесса сертификации «Северного потока — 2» в ФРГ.

16 декабря стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал политическим решение регулятора Германии отложить сертификацию «Северного потока — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.