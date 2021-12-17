Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении процесса сертификации «Северного потока — 2» в ФРГ.

«Насколько нам известно, компания продолжает общение с регулятором и продолжает процесс сертификации», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не прогнозируют, когда это произойдёт.

Также он добавил, что «это вопрос исключительно регулятора» и российская сторона не ставит для себя сроков в вопросе проекта.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал политическим решение регулятора Германии отложить сертификацию «Северного потока — 2».

16 декабря стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.