The Guardian: «Газпром» стремится к продаже газа по максимальным ценам

Российская компания «Газпром» стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, пишет газета The Guardian со ссылкой на руководителя газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса.

По мнению Диаса, «Газпром» нашёл способ продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объёмы на рынке до той точки, с которой начнётся снижение рыночной цены.

Специалист отметил, что это может мотивировать большее число стран инвестировать в возобновляемые источники энергии для защиты от подобных скачков на энергетическом рынке в будущем.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал данные о том, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа.

Проблема, как утверждает эксперт, заключается в том, что при отборе большого количества газа из хранилищ «к концу отопительного сезона, к концу февраля, его будет очень мало».

В таком случае есть риски нехватки газа и придётся значительно сокращать его потребление, в том числе путём отключения промышленных предприятий, считает аналитик.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов также высказался о ситуации с добычей газа в Европе.