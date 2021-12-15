Аналитик Митрахович прокомментировал ситуацию с газом в хранилищах Европы
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«Идёт отбор газа из хранилищ, покупать его по текущим ценам особо желающих нет, поэтому компании по возможности пользуются тем газом, который был закуплен в хранилища по более низким ценам», — рассказал Митрахович.
Проблема, как утверждает эксперт, заключается в том, что при отборе большого количества газа из хранилищ «к концу отопительного сезона, к концу февраля, его будет очень мало».
В таком случае есть риски нехватки газа и придётся значительно сокращать его потребление, в том числе путём отключения промышленных предприятий, считает аналитик.
«Разумеется, это способствует росту цен. И, кстати, текущие цены, которые мы наблюдаем в Европе, — высокие. Одна из причин этого роста цен — то, что идёт быстрый отбор газа из хранилищ», — добавил собеседник RT.
Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила о том, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объём активного газа в европейских подземных хранилищах — на 24,5% (19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня.