Аналитик Митрахович прокомментировал ситуацию с газом в хранилищах Европы

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал данные о том, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа.

«Идёт отбор газа из хранилищ, покупать его по текущим ценам особо желающих нет, поэтому компании по возможности пользуются тем газом, который был закуплен в хранилища по более низким ценам», — рассказал Митрахович.

Проблема, как утверждает эксперт, заключается в том, что при отборе большого количества газа из хранилищ «к концу отопительного сезона, к концу февраля, его будет очень мало».

В таком случае есть риски нехватки газа и придётся значительно сокращать его потребление, в том числе путём отключения промышленных предприятий, считает аналитик.

«Разумеется, это способствует росту цен. И, кстати, текущие цены, которые мы наблюдаем в Европе, — высокие. Одна из причин этого роста цен — то, что идёт быстрый отбор газа из хранилищ», — добавил собеседник RT.

Ранее пресс-служба «Газпрома» сообщила о том, что в подземных хранилищах газа в Европе отобрана треть от закачанного летом объёма газа.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 13 декабря объём активного газа в европейских подземных хранилищах — на 24,5% (19,9 млрд куб. м) меньше прошлогоднего уровня.