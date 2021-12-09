Специалист Савельев прокомментировал ситуацию с ценами на красную икру

Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев прокомментировал ситуацию с ценами на красную икру.

«На Дальнем Востоке российские рыбаки добывают рекордное количество лосося. Соответственно, производится рекордное количество красной икры. Такого не было за всю историю наблюдений. Наряду с этим мы видим, что красная икра многократно дорожает», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в рознице килограмм икры горбуши стоит более 6 тыс. рублей. В свою очередь, цена икры нерки, кеты и кижуча порой превышает 9 тыс. рублей за килограмм.

Как отметил Савельев, большинство покупателей не разбираются в видах икры, поэтому торговцы могут выдавать дешёвый продукт за дорогой, завышая цены.

«Это самый безобидный вид фальсификации. Продают прошлогоднюю икру, много синтетической икры, подделки под красную икру. По нашей оценке, 50% икры — это фальсификат», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что розничная цена на красную икру в России достигла исторического максимума.