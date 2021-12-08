В МИД России прокомментировали ситуацию с «Северным потоком — 2»

Исполняющий обязанности директора третьего европейского департамента МИД России Олег Красницкий прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2».

Он сообщил, что «по «Северному потоку — 2» ожидания таковы: должен быть создан независимый оператор в Германии, который возьмёт в управление германский отрезок газопровода, и тогда сертификация трассы будет продолжена».

«Сроки при этом, наверное, поменяются, но мы надеемся, что те параметры, которые ранее, соответственно, обозначались (а именно — весна), будут сохранены в силе, а затем вопрос будет передан в Еврокомиссию», — цитирует РИА Новости Красницкого.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

16 ноября стало известно, что Nord Stream 2 AG решила учредить дочернюю компанию в Германии, чтобы соответствовать требованиям страны для сертификации немецкой части газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.