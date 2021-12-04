В Еврокомиссии заявили об отсутствии интереса России к конфликту с ЕС по газу

Россия не заинтересована в тяжёлой дискуссии с ЕС по газу, а геополитические вопросы не станут активнее влиять на его поставки, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

«Я не думаю, что Россия сегодня заинтересована в крайне тяжёлой дискуссии. Помимо «Северного потока — 2», есть различные темы, которые интересуют российское руководство», — цитирует его РИА Новости.

Еврокомиссар отметил, что геополитика всегда присутствует в числе этих вопросов, однако кризис не должен выходить за пределы определённого уровня.

«Меня больше беспокоит развитие Украины и кризис на границе Белоруссии. Я думаю, что поставки газа не будут использоваться худшим образом, чем это делалось до сих пор, но проблема остаётся», — добавил Джентилони.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее выразил надежду, что угроз процессу сертификации газопровода «Северный поток — 2» не будет.

16 ноября сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG приняла решение создать дочернюю структуру на территории ФРГ для соответствия юридическим требованиям Германии, выполнение которых необходимо для сертификации немецкой части газопровода.