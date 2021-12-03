В Госдуме предложили повысить размер страхового возмещения по вкладам ипотечников

Депутат Госдумы Василий Власов предложил повысить страховые гарантии вкладов граждан, которые выплачивают ипотеку. Копия письма на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«Прошу Вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения размера страхового возмещения по банковским вкладам до 10 млн рублей в отношении граждан, имеющих обязательства по договорам ипотечного кредитования на момент наступления страхового случая», — говорится в тексте обращения.

В настоящее время государство гарантирует гражданам возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн рублей, говорится в обращении парламентария.

При этом он отметил, что в 2020 году в законодательстве были определены особые обстоятельства, повышающие размер страхового возмещения до 10 млн рублей: если страховой случай касается счетов, на которых хранились средства фонда капитального ремонта, полученные от продажи жилья, в процессе наследования и т. д.

Однако в настоящее время, как уточнил Власов, закон не предусматривает дополнительных гарантий, повышающих размер страхового возмещения в отношении граждан, которые выплачивают средства по договорам ипотечного кредитования и могут использовать банковские счета в качестве накопительного инструмента на случай непредвиденных обстоятельств, например потери работы, болезни и т. п.

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