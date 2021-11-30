В ЦБ предложили не продлевать льготную программу по ипотеке на новостройки

Короткая ссылка
Банк России предложил не продлевать льготную программу по ипотеке на новостройки в России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».
В ЦБ предложили не продлевать льготную программу по ипотеке на новостройки
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе «6,5%», мы предлагаем не продлевать», — цитирует её РИА Новости

По её словам, у ЦБ разработаны другие льготные программы и более адресные меры поддержки.

Она также отметила, что продление льготной программы по ипотеке может «поддерживать высокий рост цен на жильё».

В октябре 2021 года средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум и достиг 3,5 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить