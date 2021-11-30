В ЦБ предложили не продлевать льготную программу по ипотеке на новостройки

Банк России предложил не продлевать льготную программу по ипотеке на новостройки в России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в кулуарах форума «Россия зовет!».

«Ту льготную ипотеку, которая пришла взамен программе «6,5%», мы предлагаем не продлевать», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, у ЦБ разработаны другие льготные программы и более адресные меры поддержки.

Она также отметила, что продление льготной программы по ипотеке может «поддерживать высокий рост цен на жильё».

В октябре 2021 года средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум и достиг 3,5 млн рублей.