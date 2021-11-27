Handelsblatt: «Северный поток — 2» может быть запущен до сертификации

Газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен при определённых обстоятельствах до завершения сертификации.

В немецкой газете Handelsblatt напомнили, что раньше трубопроводы иногда вводили в эксплуатацию до процедуры сертификации — например, проекты NEL и EGL 401. В федеральном сетевом агентстве (BNA) подсчитали, что в этих условиях штраф составит «не более миллиона евро».

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока — 2» равняются не менее €10 млрд», — говорится в публикации.

Авторы материала предположили, что подобный сценарий может стать заманчивым для оператора в условиях повышенных цен на газ.

«Благодаря этому «Газпром» сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», — заключили журналисты.

Депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») ранее допустил запуск «Северного потока — 2» в апреле-мае 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.