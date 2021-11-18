Депутат бундестага ФРГ допустил запуск «Северного потока — 2» в апреле-мае 2022 года

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Запуск в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» возможен в апреле-мае 2022 года. Такое мнение выразил РИА Новости депутат бундестага ФРГ Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»), который был членом комитета по экономике и энергетике бундестага прошлого созыва.
Депутат бундестага ФРГ допустил запуск «Северного потока — 2» в апреле-мае 2022 года
  • Reuters

«Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию «Северного потока — 2», однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны», — заявил Котре.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках начала поставок газа по «Северному потоку — 2» с учётом приостановки сертификации, призвал не гадать.

Источник Reuters сообщил, что ввод трубопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022 в связи с приостановкой процесса сертификации.

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