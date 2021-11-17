Reuters: ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022

Короткая ссылка
Ввод трубопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022 в связи с приостановкой процесса сертификации.
Reuters: ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022
  • РИА Новости

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2». 

В начале ноября Bloomberg сообщал, что России может потребоваться ещё несколько месяцев для запуска газопровода «Северный поток — 2».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2», отметил, что по немецкому законодательству это может занять четыре месяца.

Как пишет издание, речь идёт о дате 8 января 2022 года.

После этого документы в течение двух месяцев будут изучать в ЕК. Ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у Еврокомиссии есть право продлить рассмотрение ещё на два месяца.

В Кремле назвали достаточно сложным процесс сертификации «Северного потока — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить