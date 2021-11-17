Reuters: ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022
- РИА Новости
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.
Ранее регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».
В начале ноября Bloomberg сообщал, что России может потребоваться ещё несколько месяцев для запуска газопровода «Северный поток — 2».
Строительство газопровода «Северный поток — 2» было завершено 10 сентября. Первую нитку заполнили техническим газом.
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2», отметил, что по немецкому законодательству это может занять четыре месяца.
Как пишет издание, речь идёт о дате 8 января 2022 года.
После этого документы в течение двух месяцев будут изучать в ЕК. Ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию может затянуться до 8 мая, поскольку у Еврокомиссии есть право продлить рассмотрение ещё на два месяца.
В Кремле назвали достаточно сложным процесс сертификации «Северного потока — 2».