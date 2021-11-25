В Госдуме назвали новый газовый контракт Сербии с Россией крайне важным

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал заявление МИД Сербии о том, что новый газовый контракт с Россией является историческим.

«Мы действительно братские народы, и веками эта дружба у нас есть. Было рассмотрение нового десятилетнего контракта, и это важный момент для развития Сербии», — отмечает депутат.

По его словам, Сербия сейчас развивается быстрыми темпами и для неё важно «не думать об энергетической блокаде».

«Поэтому для Сербии новый контракт — крайне важный договор. Наверное, основополагающий для экономики страны», — заключил парламентарий.

Ранее министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что соглашение о поставках газа, которое заключили российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич, является историческим.