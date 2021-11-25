Путин: Россия и Сербия смогут договориться о подписании нового газового контракта

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с сербским лидером Александром Вучичем заявил, что страны смогут договориться о новом контракте на поставки природного газа из России и найдут приемлемое решение.

«Знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят, связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию», — цитирует РИА Новости Путина.

Он выразил надежду, что страны смогут договориться.

Российский лидер подчеркнул, что стороны найдут такое решение, которое будет «безусловно приемлемо» для Сербии.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.

Сербский лидер также подчеркнул, что Россия играет важную роль в решении многих мировых проблем, включая обеспечение энергетической безопасности Европы.