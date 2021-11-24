Захарова: Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран.
Захарова: Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран
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При этом она заметила, что министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм не может ответить на вопрос журналиста о том, сколько в день Соединённые Штаты потребляют баррелей нефти.

«Министр энергетики США не знает, сколько её страна потребляет нефти в день. Даже примерно. При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток — 2» необходимо вводить санкции», — написала Захарова в Telegram.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что администрация президента США Джо Байдена предпринимает все шаги, чтобы обеспечить доступные цены на топливо.

По словам Грэнхолм, сегодня на рынке наблюдается глобальное несоответствие между спросом и предложением на энергоресурсы.

Байден заявил, что Соединённые Штаты выпустят из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены на сырьё для американцев.

Отмечается, что данный шаг предпринят вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.

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