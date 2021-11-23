Минэнерго США заявило о принятии мер для снижения цен на топливо

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает все шаги, чтобы обеспечить доступные цены на топливо. Об этом заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм.

«Администрация сегодня рассматривает любые методы, чтобы оградить американцев от растущих цен на топливо», — пояснила она в ходе брифинга.

По словам Грэнхолм, сегодня на рынке наблюдается глобальное несоответствие между спросом и предложением на энергоресурсы.

Власти США пытаются «оценить рынок и понять, что стоит за этими высокими ценами», заключила она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты выпустят из стратегического резерва 50 млн баррелей нефти, чтобы снизить цены на сырьё для американцев.

Отмечается, что данный шаг предпринят вместе с другими странами, включая Китай, Индию, Японию, Республику Корея и Великобританию.