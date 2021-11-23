«Газпром» за девять месяцев обеспечил более 53% европейского импорта газа

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За девять месяцев «Газпром» обеспечил более 53% европейского импорта газа, заявила пресс-служба компании.
«Газпром» за девять месяцев обеспечил более 53% европейского импорта газа
  • Reuters

«За девять месяцев 2021 года на фоне роста спроса и снижения собственной добычи природного газа европейские страны увеличили его импорт на 18 млрд кубометров (на 7,5%) к тому же периоду 2020 года», — говорится в пресс-релизе «Газпрома».

Ключевую роль в обеспечении возросшего спроса сыграл трубопроводный газ, за десять месяцев Европа увеличила его импорт на 31 млрд кубометров (около половины этого объёма обеспечил «Газпром»).

При этом импорт сжиженного природного газа сократился на 13 млрд кубометров (на 14,5%).

Как отмечал глава компании Алексей Миллер, обязательства «Газпрома» по транзиту газа через украинскую газотранспортную систему в 2021 году будут перевыполнены.

В Кремле рассказали, при каком условии поставки российского газа в Европу будут увеличены.

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