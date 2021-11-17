В Кремле назвали коммерческим вопросом увеличение поставок российского газа в Европу
- AFP
«Это зависит от дополнительных заявок, зависит от готовности «Газпрома» выполнить эти заявки, это вопрос прямых контрактов получателей газа и поставщика», — сказал Песков.
По его словам, это «чисто коммерческие вопросы».
Ранее в Европе начали активно расти цены на газ.
Так, 17 ноября цена поднялась выше $1160 за 1 тыс. куб. м.
Произошло это после того, как регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».
Аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов в беседе с газетой «Известия» дал прогноз по ценам на газ.
По его мнению, тренд на рост цен на газ в Европе может продлиться до конца недели и далее, так как скоро начнётся зимний период и государствам нужно будет больше топлива для обогрева жилищ и обеспечения нужд бизнеса.