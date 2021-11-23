В Совете Федерации прокомментировали новые санкции США против «Северного потока — 2»

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировал санкции Соединённых Штатов против двух судов и одной компании, причастных к запуску газопровода «Северный поток — 2».
В Совете Федерации прокомментировали новые санкции США против «Северного потока — 2»
  • Reuters

«...Вместо международного права действуют внутренние акты США, по которым сам Вашингтон берёт на себя функции прокурора, судьи и судебного исполнителя, конфискующего чужое имущество по своему усмотрению», — написал сенатор  в Facebook.

Он подчеркнул, что в рамках своего внутреннего акта об энергетической безопасности США «объявляют конфискованным судно фирмы, не причинившей ни малейшего вреда самой Америке».

Ранее Блинкен заявил, что администрация Соединённых Штатов введёт санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые принимают участие в реализации газопровода «Северный поток — 2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые санкции США против «Северного потока — 2» являются примером недобросовестной конкуренции.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв также прокомментировал новые санкции США.

По его словам, попытки задержать и осложнить введение на полную мощность «Северного потока — 2» ещё будут.

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