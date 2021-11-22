Политолог Бальбек прокомментировал ситуацию с неуплатой Молдавией платежей по газу

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление «Газпрома» о том, что компания уведомила Молдавию об остановке поставок газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

«Молдавия так много и усердно рассказывает о своей причастности к Европе, но почему-то, как дошло дело до денег, ведёт себя, мягко говоря, не по-европейски», — подчеркнул Бальбек.

Он добавил, что российская сторона в данном случае «демонстрирует настоящий европейский бизнес».

Бальбек также выразил мнение, что «сейчас другие времена» и Россия живёт в соответствии с принципами рыночной экономики, как и ЕС.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан после этого сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой.