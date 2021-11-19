Совфед одобрил повышение до 10% ВВП порога для инвестирования средств ФНБ

Совфед одобрил закон о повышении с 7 до 10% ВВП объёма ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), при превышении которого деньги можно инвестировать в активы, не размещённые на депозитах и банковских счетах Банка России.

По данным РИА Новости, исключение составят инвестиции на 2,5 трлн рублей в самоокупаемые инфраструктурные проекты из утверждённого правительством перечня, формированием которого сейчас занимаются власти.

Софинансирование таких проектов из фонда произойдёт даже до достижения объёма ликвидной части ФНБ порога в 10% ВВП.

В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры стимулирования, в том числе налогового, бизнеса к увеличению доли финансирования инвестиционных проектов.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о проработке правительством вариантов привлечения средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе к использованию на мегапроекты развития.

В июле Минфин России привёл фактическую структуру ФНБ к новым нормативам, исключив доллар.