Путин поручил разработать меры стимулирования бизнеса к инвестициям

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Российский президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня разработать меры стимулирования, в том числе налогового, бизнеса к увеличению доли финансирования инвестиционных проектов.
Путин поручил разработать меры стимулирования бизнеса к инвестициям
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Соответствующее поручение Путина по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности размещено на сайте Кремля.

«Разработать при участии ведущих общественных объединений предпринимателей комплекс дополнительных мер, направленных на стимулирование организаций к увеличению за счёт доли собственной прибыли объёма финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых на территории России, который включает в себя в том числе меры налогового стимулирования», — говорится в тексте.

Кроме того, правительству поручено рассмотреть возможность освобождения предприятия от обложения налогом 1/2 суммы прибыли в случае инвестирования в проекты, связанные с техническим перевооружением или созданием производственных мощностей.

В свою очередь, Федеральная налоговая служба должна вести мониторинг инвестиционной активности крупнейших российских групп компаний с учётом размера их прибыли, объёма направленных на проекты средств, а также предоставляемых им налоговых льгот.

Путин также поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет осуществляться за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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