Путин поручил представить инфраструктурные проекты для инвестиций ФНБ

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет осуществляться за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Соответствующее поручение Путина по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности размещено на сайте Кремля.

«Разработать... и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в документе.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве подготовлены новые правила инвестирования средств ФНБ в проекты.

По данным на август 2020 года в ФНБ находилось 12,959 трлн рублей.