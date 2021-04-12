Путин поручил представить инфраструктурные проекты для инвестиций ФНБ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая представить перечень инфраструктурных проектов, инвестирование которых будет осуществляться за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Путин поручил представить инфраструктурные проекты для инвестиций ФНБ
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Соответствующее поручение Путина по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности размещено на сайте Кремля.

«Разработать... и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в документе.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве подготовлены новые правила инвестирования средств ФНБ в проекты.

По данным на август 2020 года в ФНБ находилось 12,959 трлн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить