Путин поручил представить инфраструктурные проекты для инвестиций ФНБ
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Соответствующее поручение Путина по итогам совещания о мерах стимулирования инвестиционной активности размещено на сайте Кремля.
«Разработать... и представить перечень инфраструктурных проектов, финансирование которых будет осуществляться с привлечением средств Фонда национального благосостояния», — говорится в документе.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в правительстве подготовлены новые правила инвестирования средств ФНБ в проекты.
По данным на август 2020 года в ФНБ находилось 12,959 трлн рублей.