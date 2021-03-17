Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ

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Глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил о том, что в правительстве подготовлены новые правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния в проекты.
Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ
  • РИА Новости

«Действительно, в правительстве подготовлены новые правила, они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены», — заявил Силуанов.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места, новую экономику и так далее.

Ранее глава Минфина России рассказал, во что надо вкладывать деньги для гарантированного дохода.

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