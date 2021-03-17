Минфин подготовил новые правила инвестирования средств ФНБ
- РИА Новости
«Действительно, в правительстве подготовлены новые правила, они сейчас находятся на рассмотрении в правительстве, и надеемся, что в ближайшее время будут утверждены», — заявил Силуанов.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, финансируемые из ФНБ проекты должны создавать дополнительные рабочие места, новую экономику и так далее.
Ранее глава Минфина России рассказал, во что надо вкладывать деньги для гарантированного дохода.