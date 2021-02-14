Глава Минфина России дал совет по инвестированию денег

Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1», во что надо вкладывать деньги для гарантированного дохода.

«Если говорить о финансовых вложениях, то для людей Министерство финансов выпускает специальные бумаги — облигации федерального займа для населения, они так и называются: ОФЗ-н. Гарантированный доход, гарантировано то, что те сбережения, которые вложены в эти бумаги, будут сохранены», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим министр добавил, что в настоящий момент в России наблюдается повышенный интерес к инвестированию сбережений.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею разрешить инвестировать средства материнского капитала во вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.