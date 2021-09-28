Песков: ФНБ должен оставаться для России подушкой безопасности

Правительство прорабатывает варианты использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на возвратной основе для их использования на мегапроекты развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Существуют и прорабатываются варианты на возвратной основе использования средств ФНБ для мегапроектов развития. Эти проекты есть, часть из них известна, часть из них в проработке», — сказал он.

По мнению представителя Кремля, ФНБ должен оставаться для России в качестве подушки безопасности с учётом постоянного снижения предсказуемости мировой конъюнктуры.

«Мы с вами видим в целом постоянно понижающийся порог предсказуемости событий экономической мировой конъюнктуры. И, конечно, в таком турбулентном мире ФНБ должен оставаться как подушка безопасности», — утверждает Песков.

В июле Минфин России привёл фактическую структуру ФНБ к новым нормативам, исключив доллар.