Украина лишится виртуального реверса после запуска «Северного потока — 2»

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Компания «Оператор ГТС Украины» заявила, что украинская сторона лишится виртуального реверса после запуска газопровода «Северный поток — 2».
Украина лишится виртуального реверса после запуска «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Нам будет недоступен виртуальный реверс, обеспечивший в этом году почти 90% импорта газа на Украину. Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа, в которых, напомним, в 2020 году хранилось около 10 млрд куб. м газа европейских компаний», — отметили в компании.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская газотранспортная система потеряла около 4,5 млрд куб. м от газового договора России и Венгрии.

14 октября стало известно, что в Венгрии приняли решение о поставках газа не через Украину в интересах энергетической безопасности страны.

Договор о долгосрочных поставках газа, заключённый между Венгрией и «Газпромом», вступил в силу 1 октября.

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