Поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа сократились на 40%
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade и «Оператора ГТС Украины».
Отмечается, что прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа проходит на уровне 450 тыс. кубометров в час.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа в ответ на санкции ЕС.
После его слов цена газа в Европе выросла почти на 2%.
По данным Gas Infrastructure Europe, компания «Газпром» возобновила активную закачку газа в европейские ПХГ.