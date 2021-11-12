Поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа сократились на 40%

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Поставки российского газа по трубопроводу Ямал — Европа через Польшу в Германию снизились на 40%. При этом объёмы поставок газа через Украину стабильны.
Поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа сократились на 40%
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade и «Оператора ГТС Украины».

Отмечается, что прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа проходит на уровне 450 тыс. кубометров в час.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод Ямал — Европа в ответ на санкции ЕС.

После его слов цена газа в Европе выросла почти на 2%.

По данным Gas Infrastructure Europe, компания «Газпром» возобновила активную закачку газа в европейские ПХГ.

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