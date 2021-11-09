Депутат Бессараб прокомментировала предложение переводить часть НДПИ на счета несовершеннолетних
- РИА Новости
- © Пресс-служба Госдумы РФ
Депутат рассказала, что, например, в ОАЭ существует программа определённых накоплений для местных жителей при рождении ребёнка.
«Но мы должны понимать, что во всех ОАЭ живут, по-моему, около 10 млн человек. У нас достаточно большая страна. И вместе с тем средства опосредованно, в том числе от НДПИ, идут в том числе и на поддержку малышей. Что такое материнский капитал? Это те самые отчисления», — подчеркнула парламентарий.
Бессараб добавила, что маткапитал «призван как раз обеспечить начальный толчок для благополучия и развития молодой семьи».
«Хочу сказать, что у нас не только НДПИ идёт на маткапитал, но и другие статьи формирования бюджета. То есть маткапитал в любом случае будет формироваться и ежегодно индексироваться, вне зависимости от того, будем мы добывать нефть, газ или будем зарабатывать продажей зерна. Я думаю, что это достойная замена таким начислениям», — заключила она.
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил переводить часть собранного НДПИ на счета несовершеннолетних.
RT ознакомился с письмом, в котором предлагается каждому новорождённому начислять на счёт 100 тыс. рублей.