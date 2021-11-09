В России предложили переводить часть НДПИ на счета несовершеннолетних

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Дмитрий Рункевич
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил переводить часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на счета несовершеннолетних. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В России предложили переводить часть НДПИ на счета несовершеннолетних
  • Reuters

В обращении общественный деятель отметил, что программа материнского капитала оказывает позитивное воздействие на демографическую ситуацию, однако для достижения большего эффекта меры поддержки необходимо расширять.

По его мнению, такой мерой могла бы стать практика открытия банковских счетов для новорождённых граждан с последующим начислением на них определённых средств из федерального бюджета, которыми молодые люди смогут воспользоваться по достижении 18-летия.

«В качестве механизма мы предлагаем на законодательном уровне зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), из которых каждый новорождённый будет получать 100 тыс. рублей на свой счёт», — говорится в обращении.

Оставшиеся после выплат новорождённым средства предлагается ежегодно равномерно распределять между несовершеннолетними гражданами до достижения ими совершеннолетия.

Петунин добавил, что схожая практика поддержки новых поколений действует в ряде нефтедобывающих стран, а реализация данной идеи в России повысит уверенность родителей в обеспеченном будущем их детей и станет хорошим стимулом для повышения рождаемости в стране.

По данным Минфина России, в 2018 и 2019 годах сборы НДПИ составили примерно по 6 трлн рублей. В 2020 году сборы данного вида налога сократились до 3,8 трлн рублей. При этом за первые десять месяцев 2021 года сборы НДПИ в России составили уже более 5,5 трлн рублей.

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