Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургов с 2022 года

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компаний в сфере металлургической промышленности будет повышен с 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.

Путин напомнил, что правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую промышленность, а полученные от этого средства планируют направить «в стройку, в том числе и в строительные материалы».

«Поэтому этот переток имеет место быть. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться и повышенные налоги на добычу полезных ископаемых, это касается металлургической промышленности», — сказал президент во время церемонии открытия нового завода по производству сухих строительных смесей «Цемикс» группы компаний «Ласселсбергер». Его выступление транслировал телеканал «Россия 24».

В сентябре 2020 года правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают изменения параметров налога на добавленный доход в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых и экспортной пошлины на нефть.