В Госдуму внесены проекты корректировки НДД и экспортной пошлины на нефть
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу законопроектов Госдумы.
Отмечается, что по НДД предлагается уточнить параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также уточнении параметров индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды.
Также предполагается отменить льготы по НДПИ для вязкой нефти.
Ранее министр энергетики России Александр Новак оценил текущие цены на нефть.