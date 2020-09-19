В Госдуму внесены проекты корректировки НДД и экспортной пошлины на нефть

Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают изменения параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины на нефть.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу законопроектов Госдумы.

Отмечается, что по НДД предлагается уточнить параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также уточнении параметров индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды.

Также предполагается отменить льготы по НДПИ для вязкой нефти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак оценил текущие цены на нефть.