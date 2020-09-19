В Госдуму внесены проекты корректировки НДД и экспортной пошлины на нефть

Короткая ссылка
Правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают изменения параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной пошлины на нефть.
В Госдуму внесены проекты корректировки НДД и экспортной пошлины на нефть
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу законопроектов Госдумы.

Отмечается, что по НДД предлагается уточнить параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр, а также уточнении параметров индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды.

Также предполагается отменить льготы по НДПИ для вязкой нефти.

Ранее министр энергетики России Александр Новак оценил текущие цены на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить