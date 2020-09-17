Министр энергетики России Александр Новак оценил текущие цены на нефть.

Как он указал в эфире «Россия 24», нынешние цены на нефть соответствуют ситуации на рынке.

«Сегодня котировки, которые мы видим, полностью соответствуют ситуации на рынке с учётом того, что спрос ещё не восстановился в полном объёме», — цитирует его ТАСС.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.