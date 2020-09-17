Новак оценил текущие цены на нефть

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Министр энергетики России Александр Новак оценил текущие цены на нефть.
Новак оценил текущие цены на нефть
  • Reuters

Как он указал в эфире «Россия 24», нынешние цены на нефть соответствуют ситуации на рынке.

«Сегодня котировки, которые мы видим, полностью соответствуют ситуации на рынке с учётом того, что спрос ещё не восстановился в полном объёме», — цитирует его ТАСС.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.

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