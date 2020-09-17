Министр энергетики России Александр Новак оценил уровень выполнения сделки ОПЕК+ в августе.

Как сообщает ТАСС, Новак отметил, что совокупный уровень исполнения сделки ОПЕК+ продолжает оставаться высоким (выше 100%) и на втором этапе соглашения, который начался в августе.

«Мы видим, с каким трудом идёт восстановление к докризисным рыночным показателям. Пересматриваются прогнозы по восстановлению мирового ВВП, нефтяного спроса, и это, конечно, те тенденции, которые мы должны сегодня с вами обсуждать и учитывать в дальнейших наших действиях», — сказал министр.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке нефти.