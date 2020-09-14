Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил ситуацию на рынке нефти.

«Сейчас на рынок нефти влияют те же проблемы, которые были до пандемии и возникли вместе с ней. Во-первых, как только растёт цена на сырьё, увеличивается американская добыча», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в целом сланцевая нефть из США играет роль балансирующего или компенсирующего поставщика, который пользуется ситуацией на рынке.

Вторым фактором эксперт назвал то, что когда стоимость барреля поднялась до $40, американцы увеличивали добычу, что давит на рынок и приводит к снижению стоимости сырья.

Среди других факторов Митрахович выделил ситуацию с ОПЕК+ и пандемию коронавируса.

«В целом ситуация непростая, однако странам нужно адаптироваться к подобным изменениям», — добавил он.

Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU оценил прогноз возможного роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году.