Эксперт оценил ситуацию на рынке нефти
- Reuters
«Сейчас на рынок нефти влияют те же проблемы, которые были до пандемии и возникли вместе с ней. Во-первых, как только растёт цена на сырьё, увеличивается американская добыча», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, в целом сланцевая нефть из США играет роль балансирующего или компенсирующего поставщика, который пользуется ситуацией на рынке.
Вторым фактором эксперт назвал то, что когда стоимость барреля поднялась до $40, американцы увеличивали добычу, что давит на рынок и приводит к снижению стоимости сырья.
Среди других факторов Митрахович выделил ситуацию с ОПЕК+ и пандемию коронавируса.
«В целом ситуация непростая, однако странам нужно адаптироваться к подобным изменениям», — добавил он.
Ранее финансовый аналитик Виталий Калугин в беседе с URA.RU оценил прогноз возможного роста цен на нефть до $150 за баррель к 2025 году.