Борисов прокомментировал планы по изменению НДД и НДПИ

Вице-премьер России Юрий Борисов в ходе выступления на Тюменском нефтегазовом форуме прокомментировал планы по изменению параметров налога на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли, налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Он заявил, что «правительство вынужденно пошло на изменение уже принятых правил игры, имеется в виду изменение НДД и НДПИ».

«В основном пострадали определённые компании. Скажем, «Роснефть» и «Газпром» в меньшей степени, а вот что касается «Газпром нефти», «Татнефти» и ЛУКОЙЛа — в большей степени, потому что это коснулось отказа от преференций, связанных с добычей тяжёлой нефти в первую очередь, и ряда других обстоятельств, которые мы вынуждены были рассмотреть», — сказал Борисов.

Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают изменения параметров НДД в нефтяной отрасли, НДПИ и экспортной пошлины на нефть.