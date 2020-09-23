Борисов прокомментировал планы по изменению НДД и НДПИ
- РИА Новости
Он заявил, что «правительство вынужденно пошло на изменение уже принятых правил игры, имеется в виду изменение НДД и НДПИ».
«В основном пострадали определённые компании. Скажем, «Роснефть» и «Газпром» в меньшей степени, а вот что касается «Газпром нефти», «Татнефти» и ЛУКОЙЛа — в большей степени, потому что это коснулось отказа от преференций, связанных с добычей тяжёлой нефти в первую очередь, и ряда других обстоятельств, которые мы вынуждены были рассмотреть», — сказал Борисов.
Ранее сообщалось, что правительство России внесло в Госдуму законопроекты, которые предполагают изменения параметров НДД в нефтяной отрасли, НДПИ и экспортной пошлины на нефть.