Товарооборот России и КНР вырос на треть за 10 месяцев

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Товарооборот между Россией и Китаем за прошедшие десять месяцев 2021 года вырос на 30,9% по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го.
Товарооборот России и КНР вырос на треть за 10 месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Товарооборот между странами за первые десять месяцев 2021 года составил $115,663 млрд.

За этот период китайский экспорт в Россию увеличился на 30,6% в годовом выражении и составил $52,904 млрд.

Экспорт из России в Китай вырос на 31,2%, составив $62,759 млрд.

Ранее российский лидер Владимир Путин предположил, что товарооборот между Китаем и Россией к 2024 году можно увеличить до $200 млрд.

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