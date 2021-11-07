Товарооборот России и КНР вырос на треть за 10 месяцев
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Товарооборот между странами за первые десять месяцев 2021 года составил $115,663 млрд.
За этот период китайский экспорт в Россию увеличился на 30,6% в годовом выражении и составил $52,904 млрд.
Экспорт из России в Китай вырос на 31,2%, составив $62,759 млрд.
Ранее российский лидер Владимир Путин предположил, что товарооборот между Китаем и Россией к 2024 году можно увеличить до $200 млрд.