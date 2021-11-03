В «Газпроме» сочли странными заявления о якобы ответственности за удорожание газа в Европе

«Газпром» считает странными заявления, что его действия якобы ведут к повышению цен на газ в Европе, в то время как снижаются поставки из других источников, в том числе СПГ. Об этом заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

В видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame Бурмистрова напомнила, что собственная добыча газа в Европе упала с начала года на 10 млрд кубометров.

Также резко сократились поставки СПГ на европейский рынок, а «Газпром» увеличил экспорт газа европейским потребителям, отметила она.

«В этом контексте нам странно слышать обвинения в том, что к росту цен на газ в Европе привели действия «Газпрома», — цитирует её РИА Новости.

В сентябре СМИ сообщали, что группа депутатов Европарламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать деятельность «Газпрома» из-за роста цен на газ.

При этом представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.

В «Газпроме» напомнили, что компания не заинтересована в рекордно высоких или низких ценах на газ в Европе, потому что они приведут к деградации спроса.