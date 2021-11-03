«Газпром» напомнил, что не заинтересован в рекордно высоких ценах на газ в Европе

«Газпром» не заинтересован в рекордно высоких или низких ценах на газ в Европе, потому что они приведут к деградации спроса, заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Об этом она сказала в видеообращении к участникам международной газовой конференции Flame.

«Повторю ещё раз: мы не заинтересованы ни в рекордно низких, ни в рекордно высоких ценах на газ. Последние ведут к деградации спроса на газ в Европе, что, очевидно, противоречит нашим интересам как производителя и поставщика», — заявила Бурмистрова, добавив, что всё чаще сталкивается с подобными утверждениями в СМИ.

При этом она отметила, что «Газпром» желает, чтобы европейский рынок был сбалансированным и предсказуемым, чтобы компания и потребители могли успешно развивать свой бизнес, пишет РИА Новости.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, Россия не заинтересована в росте цен на газ в Европе, так как снижение потребления отразится и на российских добывающих компаниях, в том числе и на «Газпроме».