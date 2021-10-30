Путин прокомментировал кризис на региональных энергетических рынках

Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергетического сектора. Об этом в рамках пленарного заседания по глобальной экономике и здравоохранению саммита G20 заявил президент России Владимир Путин.

«Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках ещё раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора», — отметил Путин.

Он подчеркнул необходимость снабжения потребителей доступной энергией.

«Устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственных действий всех их участников — как производителей, так и потребителей — на основе учёта долговременных интересов каждой из сторон», — сказал российский лидер.

По его словам, Россия выступает за обстоятельное обсуждение этого вопроса «в прагматичном ключе, руководствуясь исключительно экономическими соображениями».

Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, европейский энергетический кризис показал, что промышленно развитая Европа оказалась не способна «в одночасье заменить» традиционные энергоносители на ветряные, солнечные, приливные и геотермальные станции.

Представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн ранее заявил, что Россия не провоцировала газовый кризис в Европе.

По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, в Евросоюзе осведомлены о том, что Россия использует газ для сотрудничества на взаимовыгодных условиях, а не для шантажа.