«Газпром экспорт» получил обращение Польши на пересмотр цен поставки газа по контракту

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«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны на пересмотр цен поставки газа по контракту.
«Газпром экспорт» получил обращение Польши на пересмотр цен поставки газа по контракту
  • Reuters

«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что продолжает усилия «по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом».

В сентябре глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский не исключил возможности разовых закупок российского газа после истечения долгосрочного контракта с «Газпромом» в 2022 году.

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