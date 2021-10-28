«Газпром экспорт» получил обращение Польши на пересмотр цен поставки газа по контракту

«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны на пересмотр цен поставки газа по контракту.

«Газпром экспорт» получил обращение польской стороны и в настоящее время изучает его», — приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что продолжает усилия «по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом».

В сентябре глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский не исключил возможности разовых закупок российского газа после истечения долгосрочного контракта с «Газпромом» в 2022 году.