В Польше не исключили разовых закупок газа из России после 2022 года

Глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский не исключил возможности разовых закупок российского газа после истечения долгосрочного контракта с «Газпромом» в 2022 году.

«Наша стратегическая цель заключается в том, чтобы быть независимыми от поставок с одного направления. Ямальский контракт закончится, и мы не будем заключать очередное долгосрочное соглашение, которое могло бы его заменить», — приводит ТАСС его слова.

При этом Маевский отметил, что польская сторона не исключает закупок «в случае выгодных условий каких-то текущих поставок газа, если будет такая экономическая необходимость».

Ранее европарламентарий от Польши Анна Фотыга напомнила о необходимости противодействовать введению в эксплуатацию «Северного потока — 2».