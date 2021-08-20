В ЕП заявили о необходимости противодействовать «Северному потоку — 2»

Европарламентарий от Польши Анна Фотыга напомнила о необходимости противодействовать введению в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом говорится в обращении депутата к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

Как напомнила Фотыга, в июне 2021 года компания Nord Stream 2 AG подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы.



Однако, по словам евродепутата, выдача подобного сертификата возможна лишь в том случае, если соответствующая газотранспортная система существовала до 23 мая 2019 года (согласно обновлённой газовой директиве Евросоюза).

Как известно, трубопровод компании Nord Stream 2 AG («Северный поток — 2») к этой дате достроен не был, уточнила парламентарий.

«Более того, зарегистрированная в Швейцарии компания (Nord Stream 2 AG. — RT) не отвечает основному требованию сертификации. Регулирующий орган обязан отказывать в сертификации, которая ставит под угрозу энергобезопасность любого государства — члена ЕС», — добавила Фотыга.

Также, по мнению польского парламентария, компания якобы не желает соблюдать основные правила Третьего энергопакета ЕС.

«В частности, владелец газопровода (российская компания «Газпром». — RT) хочет уклониться от выполнения требований, касающихся разукрупнения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных пошлин, которые должны учитывать стоимость всего газопровода», — объяснила Фотыга.

Ещё один ключевой фактор, который вызывает обеспокоенность евродепутата в ситуации с СП-2, — «негативное влияние» российского газопровода в том числе на безопасность энергопоставок ЕС, стран-членов и ассоциированных партнёров.

В связи с этим Фотыга обратилась к Еврокомиссии с вопросом о том, какие меры там намерены принять для того, чтобы принудить Nord Stream 2 AG подчиняться правилам Третьего энергопакета, в том числе процедуре сертификации — её проводит Федеральное сетевое агентство Германии.

«Каким образом Еврокомиссия поддерживает призывы государств-членов, Европарламента и стратегических партнёров ЕС остановить (введение в эксплуатацию. — RT) вызывающего неоднозначную реакцию газопровода?» — также поинтересовалась она.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель прояснила ситуацию с обновлённой газовой директивой ЕС, которая вступила в силу в мае 2019 года.

По её словам, в документе закреплено правило, согласно которому страна — участница союза сама определяет, распространяются ли правила Третьего энергопакета на морской газопровод, выходящий на её территорию.

В 2009 году в Европе был принят Третий энергопакет, цель которого — не допускать поставщиков газа к доминирующему положению на рынке.

В апреле вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен в 2021 году.