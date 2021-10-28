Польская PGNiG сообщила о заявке на пересмотр цен поставки газа по контракту с «Газпромом»

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Польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что продолжает усилия «по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом».
Польская PGNiG сообщила о заявке на пересмотр цен поставки газа по контракту с «Газпромом»
  • Reuters

«28 октября 2021 года PGNiG направила письмо в «Газпром» и «Газпром экспорт», в котором вносятся изменения в заявку PGNiG от ноября 2020 года об изменении цены на газ, поставляемый в соответствии с соглашением о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону её снижения, чтобы текущая рыночная ситуация могла быть учтена в процессе пересмотра условий», — приводит ТАСС сообщение компании.

В сентябре глава польского энергетического концерна PGNiG Павел Маевский не исключил возможности разовых закупок российского газа после истечения долгосрочного контракта с «Газпромом» в 2022 году.

Также сообщалось, что PGNiG получила право на участие в процедуре сертификации Федеральным сетевым агентством Германии оператора «Северного потока — 2».

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