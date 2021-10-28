Эксперт прокомментировал заявку Польши на пересмотр цен поставки газа по контракту с «Газпромом»

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Полина Полетаева
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что польская компания PGNiG направила заявку на пересмотр цен поставки газа по контракту с «Газпромом».
Эксперт прокомментировал заявку Польши на пересмотр цен поставки газа по контракту с «Газпромом»
  • Reuters

«Легитимность её требований будет определяться в ходе переговоров, а также, если переговоры не приведут к взаимно удовлетворяющему результату, в ходе судебных разбирательств. Компания PGNiG уже подавала подобные иски. Правда, насколько я помню, последние её иски, касавшиеся финансовых вопросов, оказались не очень успешны для этого предприятия. Что касается цен, сейчас многие будут стараться их пересматривать. Но надо понимать, что в основе происходящих событий в глобальном смысле лежит мировая нехватка предложения на фоне растущего спроса», — рассказал Фролов.

Он отметил, что в ЕС ситуация обостряется из-за того, что ранее в Евросоюзе стали «настаивать на отказе от нефтяной привязки при определении цены в пользу привязки к спотовым котировкам».

«То есть если в Азии нефтяная привязка обеспечивает порядка 75% поступающих в этот регион объёмов, то в Европе цена практически 100% газа зависит от спотовых котировок. Что, разумеется, бьёт по экономике всех стран ЕС, и Польши в частности. Но вместо того, чтобы попытаться иным образом договорится с «Газпромом», вместо того, чтобы попытаться извернуться и вернуть нефтяную привязку, Польша вновь решает идти по пути конфронтации», — добавил эксперт.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG сообщила, что продолжает усилия «по пересмотру условий цен на поставки природного газа по долгосрочному контракту с «Газпромом».

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